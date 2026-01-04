Presidenta interina de Venezuela celebra primer consejo de ministros tras captura de Maduro por EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que llevaron a la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro.

La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello.

Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema.