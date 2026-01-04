×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Presidenta interina de Venezuela celebra primer consejo de ministros tras captura de Maduro por EEUU

Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema de Venezuela

    Expandir imagen
    Presidenta interina de Venezuela celebra primer consejo de ministros tras captura de Maduro por EEUU
    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que llevaron a la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro.

    La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello.

    RELACIONADAS

    Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.