×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

VIDEO | Hijo de Nicolás Maduro: "La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará"

Nicolás Maduro Guerra "Nicolasito" dijo en una reunión virtual: "No nos van a ver débiles"

    El hijo del presidente Nicolás Maduro dijo estar "bien" y "tranquilo" tras los bombardeos estadounidenses que llevaron a la captura de su padre, y reiteró el llamado a la movilización, según un audio del parlamentario difundido el domingo.

    Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a Estados Unidos donde es acusado de terrorismo y narcotráfico.

    Su hijo, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", aparece también entre los acusados en una corte federal de Nueva York.

    "Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles", dijo Maduro Guerra en un audio que fue difundido por redes sociales.

    Su equipo confirmó a la AFP la veracidad de la declaración.

    RELACIONADAS

    "Estamos firmes"

    "No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", exclamó. "Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura".

    "La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará", añadió, en medio de reportes sobre un supuesto espía dentro del círculo cercano de Maduro.

    El chavismo comenzó a movilizar a su militancia desde el mismo sábado, poco después de conocerse la detención del gobernante izquierdista.

    La vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce el poder de forma interina por orden la corte suprema y con apoyo de las fuerzas armadas.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.