Venezuela
Venezuela

Varios países rechazaron "control" de Estados Unidos en Venezuela

El grupo de naciones está compuesto por Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España

    Expandir imagen
    Varios países rechazaron control de Estados Unidos en Venezuela
    Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. (ARCHIVO)

    Los gobiernos de varios países entre estos Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo "cualquier intento de control" sobre Venezuela, después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro.

    El grupo de seis países manifestó su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro.

    Donald Trump dijo que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

    "Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos, apunta el comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.

    "La situación en Venezuela debe resolverse" con "respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", agrega.

    RELACIONADAS

    Los líderes de los países firmantes, como el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, rechazaron públicamente la incursión estadounidense en Venezuela y pidieron medidas a organismos internacionales como la ONU.

    • Washington capturó a Maduro, que enfrentará en Nueva York un juicio por supuesto narcotráfico y terrorismo, y reconoció hasta ahora a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva mandataria, que cuenta con el respaldo de la cúpula militar venezolana.

    El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que es "prematuro" hablar de unas elecciones "en este momento"

    Países aliados  a Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques. Moscú y Pekín exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.