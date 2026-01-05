Hijo de Maduro brinda "apoyo incondicional" a presidenta interina de Venezuela

Un hombre sostiene un cuadro con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una marcha en apoyo al inicio de la Asamblea Nacional este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

El hijo de Nicolás Maduro brindó el lunes su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela, que asumió tras la captura del mandatario socialista en una operación militar de Estados Unidos.

En la sesión de instalación del nuevo Parlamento, que conservó la mayoría chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra auguró igualmente que "más temprano que tarde" su padre y la primera dama, la también parlamentaria Cilia Flores, "volverán" a Venezuela.

Maduro y su esposa fueron capturados el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas y otros tres estados del país. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal en Nueva York.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma temporal por un plazo de 90 días prorrogable.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional en la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo", dijo el hijo de Maduro, conocido popularmente como "Nicolasito".

"La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso el parlamentario.

La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo: 256 de 285 diputados.

El diputado oficialista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, fue reelecto en la presidencia del Parlamento.

Consigna de campaña electoral

La sesión comenzó al grito de "¡vamos Nico!", una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos.

"Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro, artero, y cobarde, de corte fascista", dijo el oficialista Fernando Soto Rojas, director de debates por ser el legislador de más edad al inicio de la sesión.

"El imperialismo yanqui (es el) enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo", añadió. "El señor Trump pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana, les decimos: no podrán".