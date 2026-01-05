Presidente colombiano dice que tomará "de nuevo las armas" ante amenazas de Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, recordó que juró no tomar las armas más, pero que por la patria la tomaría de nuevo. ( EFE )

El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará "de nuevo las armas" ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado.

"Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump dijo Petro debe "cuidarse el trasero"

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería "cuidarse el trasero" y lo describió como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "No lo hará por mucho más tiempo", advirtió el presidente estadounidense.

Aspirantes presidenciales rechazan amenazas de EE.UU.

Aspirantes presidenciales colombianos de distintos sectores ideológicos rechazaron este lunes las amenazas que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo ayer contra su homólogo Gustavo Petro de una eventual operación militar como la del sábado en Venezuela en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Desde la izquierda, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico y considerado el heredero político de Petro, exigió "respeto para el presidente y para el pueblo colombiano" y en una publicación en X repudió "tajantemente" las declaraciones de Trump.

Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto, afirmó que Colombia "no es una colonia ni un protectorado de Estados Unidos" y advirtió de que las amenazas externas no influirán en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

Trump comentó ayer a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos.

Al ser preguntado por una periodista si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela, Trump respondió: "a mí me suena bien eso".

En el centro político colombiano, el exsenador Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, sostuvo que "Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido".

Galán pidió a los gobiernos de Bogotá y Washington bajar el tono de los discursos y reactivar los canales diplomáticos, pues la cooperación contra el narcotráfico no puede hacerse con amenazas.

Por su parte, la periodista y precandidata presidencial de derechas Vicky Dávila calificó la situación como "muy grave" y alertó sobre el impacto regional y político de que Trump haya dejado abierta la posibilidad de una operación militar en Colombia, en medio de una creciente tensión verbal con Petro.

La gestión de Petro termina el próximo 7 de agosto.