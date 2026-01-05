Fue la policía venezolana que disparó contra drones presuntamente "no autorizados"

Venezuela: Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según vecinos de la zona. ( EFE )

La policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, informó el gobierno.

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad".

Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según vecinos de la zona.

"Solo vi dos luces rojas en el cielo"

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. También se pueden ver agentes policiales.