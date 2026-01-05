×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Venezuela
Venezuela

Fue la policía venezolana que disparó contra drones presuntamente "no autorizados"

"No ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial

    Expandir imagen
    Fue la policía venezolana que disparó contra drones presuntamente no autorizados
    Venezuela: Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según vecinos de la zona. (EFE)

    La policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, informó el gobierno.

    El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

    • "Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad".
    RELACIONADAS

    Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según vecinos de la zona.

    "Solo vi dos luces rojas en el cielo"

    "Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

    "Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

    Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. También se pueden ver agentes policiales.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.