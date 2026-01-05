Tensión, silencio y expectativa: así vive Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Personas esperan frente a un supermercado este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la madrugada del pasado sábado, en Venezuela reina una tensa calma entre los ciudadanos quienes este lunes iniciaron el retorno a sus labores cotidianas.

Según periodistas venezolanos consultados por Diario Libre que residen en Caracas y que pidieron resguardar sus nombres por temor a la retaliación del régimen, entre el sábado y domingo en los supermercados y farmacias de esa ciudad se produjeron largas filas de personas para abastecerse de alimentos y medicamentos.

Esto ocurrió en los establecimientos que abrieron, porque otra buena parte de centros comerciales no laboraron debido al fin de semana largo por el feriado de Año Nuevo y a los acontecimientos que ocurrieron el sábado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/48d567d51a3c332f005ef5cb5c4f86e664de3ffbw-4eba5190.jpg Fotografía de tránsito vehicular por una calle este lunes, en Caracas (Venezuela). (EFE)

Imágenes muestran farmacias vacías y filas largas en supermercados, aunque de acuerdo a los periodistas consultados ya este lunes las filas eran menos y la cotidianidad empezaba a retomarse.

¿De qué se habla en Venezuela?

Hasta la fecha los opositores no han salido a las calles a manifestarse a favor de la captura de Maduro por temor a represalias de la estructura gobernante, porque, aunque Maduro fue detenido aún siguen en el poder sus allegados.

Uno de los periodistas explicó que de manera pública las personas no se expresan ni a favor ni en contra del apresamiento de Maduro, pero que de forma privada hay júbilo, pero también cierta confusión, porque ahora no saben hacia dónde va Venezuela.

Destacan que son temas de conversación la intervención de Donald Trump y Estados Unidos y las posiciones expresadas por Colombia y Gustavo Petro.

¿Y las clases y los deportes qué?

Una de las especificaciones de los entrevistados es que aseguran que Venezuela no se reactiva tan rápido luego de las festividades de fin de año y que incluso, el reinicio de la docencia está pautado para el próximo 12 de enero.

Indicaron que esta semana tradicionalmente en Venezuela es lenta en cuanto a las actividades laborales, docentes y el movimiento de personas en las calles, pero que debido a los recientes acontecimientos todo se ha ralentizado aún más.

En cuanto al béisbol, en Venezuela se encuentran disputando la semifinal en formato Round Robin y el pasado viernes, antes de la detención de Maduro, se jugó la primera fecha, con los equipos Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.

El viernes incluso un dominicano que fungía como importado fue el abridor por los Cardenales de Lara, el liceísta César Valdez. Los días sábado y domingo se pospusieron los juegos. Ya la Liga Venezolana de Béisbol anunció que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin.

La diáspora qué opina

Clever Correa, coordinador del movimiento Vente Venezuela en República Dominicana, dijo que la lucha por la libertad de Venezuela apenas comienza.

El líder del movimiento que se identifica con María Corina Machado pidió que se reconozcan los resultados de las elecciones de julio de 2024 y que se restituya a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela.

La captura

Este lunes, el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores.

La captura de Maduro y de su esposa se produjo en un operativo ejecutado durante la madrugada del pasado sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio venezolano, según reveló el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con Trump, Maduro se encontraba en una residencia fuertemente fortificada, equipada con puertas de acero y un "espacio seguro", cuando fue sorprendido.

El mandatario venezolano intentó refugiarse en esa zona blindada, pero la acción fue tan rápida y precisa que no tuvo tiempo de resguardarse. Las fuerzas especiales habían previsto incluso el uso de sopletes industriales para atravesar el acero, aunque según Trump no fue necesario.