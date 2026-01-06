Expresidente brasileño Bolsonaro sufrió "lesiones leves" por caída en prisión

Fotografía de archivo del 31 de enero de 2023 del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante un evento en Orlando (Estados Unidos). ( EFE/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ARCHIVO )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, sufrió "lesiones leves" por una caída en su celda, informó este martes la policía.

Bolsonaro, de 70 años, "recibió atención médica tras informar al equipo de turno que había sufrido una caída durante la madrugada", señaló la Policía Federal en un comunicado.

El médico de la policía "constató lesiones leves y no identificó necesidad de un traslado hospitalario, recomendando únicamente observación".

Sin embargo, tras el incidente, sus abogados solicitaron a la corte suprema trasladarlo a un hospital en Brasilia para realizarle exámenes ante "un riesgo concreto e inmediato" para su salud por "sospechas" de traumatismo craneal.

Sentencia de Bolsonaro

El exgobernante de ultraderecha (2019-2022) cumple su pena en una sede de la Policía Federal en la capital de Brasil, por un fallido plan golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Si recibe autorización de la corte suprema, Bolsonaro sería trasladado al hospital privado DF Star, donde recientemente estuvo internado por más de una semana por una intervención quirúrgica.

El exmandatario volvió a prisión el 1 de enero, tras operarse una hernia inguinal y ser sometido al bloqueo anestésico del nervio que controla el diafragma por las crisis de hipo que, según sus familiares, le provocan vómitos y dificultad para respirar. Ingresó al hospital el 24 de diciembre.

Más temprano, este martes, Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, informó de la caída.

"Durante la madrugada, mientras dormía, tuvo una crisis, se cayó y se golpeó la cabeza con un mueble", publicó en Instagram.

La corte suprema negó el 1 de enero un nuevo pedido de prisión domiciliaria de la defensa de Bolsonaro. La hospitalización fue la primera salida del exmandatario desde su encarcelamiento en noviembre.

Bolsonaro lidia con secuelas de una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, que requirió varias cirugías.

La trama golpista por la que fue condenado fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.