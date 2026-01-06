Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en captura de Maduro por EE. UU.

Fotografía de archivo del 23 de septiembre de 2025 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando durante un ejercicio militar en Caracas (Venezuela).

Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcotráfico y terrorismo.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia del Maduro fue asesinada "a sangre fría" por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.

Lista oficial

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).

Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

Cuba y Venezuela mantienen un estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.