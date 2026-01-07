Bolsonaro ingresa al hospital para exámenes tras caída en su celda

Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) protestan contra su arresto frente a la sede de la Policía Federal en Brasilia, este miércoles 7 de enero de 2026. ( AFP )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó el miércoles en un hospital de Brasilia tras su traslado desde la prisión, un día después de que sufriera una caída en su celda y se golpeara la cabeza, constataron periodistas de AFP.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) cumple desde fines de noviembre una condena de 27 años de cárcel en una sede de la Policía Federal la capital brasileña por un intento de golpe de Estado.

Tras la autorización de la corte suprema, Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado al hospital DF Star, donde le realizarán una tomografía computarizada de cráneo, una resonancia magnética y un electroencefalograma, según la decisión judicial consultada por la AFP.

Cronología tras la caída

La decisión de la corte de autorizar su traslado ocurre después de varios pedidos de la defensa y una primera negativa del juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, que el martes había solicitado más detalles.

Ese día, la esposa de Bolsonaro, Michelle, dijo en sus redes sociales que el exmandatario había sufrido una caída en la madrugada y se había golpeado la cabeza con un mueble.

La policía informó que fue atendido tras el incidente y el médico policial había constatado "lesiones leves", sin necesidad de traslado hospitalario.

Sin embargo, la defensa alegó un "riesgo concreto e inmediato" para su salud por "sospechas" de traumatismo craneal y solicitó más exámenes.

Los abogados calificaron la negativa de Moraes como una "violación de derechos".

En una última revisión el martes, su médico Brasil Caiado encontró a Bolsonaro "aletargado, con un ligera caída en el párpado izquierdo, presión arterial normal y signos de mareo", según explicó a medios.

Esta será la segunda salida de Bolsonaro desde su encarcelamiento en noviembre. El exmandatario había regresado a prisión el 1º de enero, tras más de una semana internado por una cirugía de hernia inguinal y varios procedimientos para aliviar sus crisis de hipo.

La corte suprema rechazó ese mismo día un tercer pedido de prisión domiciliaria por razones de salud. Previamente Bolsonaro había estado en detención preventiva en su residencia hasta que a finales de noviembre dañó la tobillera electrónica que usaba.

Bolsonaro lidia con secuelas de una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, que requirió varias cirugías.