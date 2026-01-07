Elizabeth Burgos: "EE. UU. no ha invadido Venezuela, ha intervenido contra una banda de mercenarios"

La historiadora, antropóloga y escritora venezolana Elizabeth Burgos afirmó que la reciente acción de Estados Unidos en Venezuela no constituyó una invasión militar, sino una intervención puntual contra una "banda de mercenarios", al referirse al operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista publicada el 5 de enero por el diario francés Le Figaro. Burgos fue cercana a Fidel Castro al inicio de la Revolución Cubana y posteriormente trabajó para Salvador Allende en Chile.

A continuación se reproduce la entrevista con Le Figaro.

-¿Cuál fue su primera reacción al enterarse del arresto de Maduro?

Este arresto pone fin, ante todo, a una espera. Dada la movilización naval que habían iniciado los Estados Unidos, era evidente que algo iba a suceder; no era posible que hicieran tal esfuerzo sin un desenlace. Estaba segura de que no realizarían una operación militar como las que hicieron en Irak en el pasado.

Especialmente porque Trump prometió en su campaña no iniciar guerras ni enviar soldados estadounidenses a combatir. Ante la proximidad de las elecciones de medio término, era difícil prever una intervención de ocupación.

Estados Unidos optó por un método similar al empleado por Israel contra Hezbolá: una operación relámpago, dirigida y sin bajas para quien interviene.

Me sorprendió que solo capturaran a Maduro y a su esposa, ya que el poder reside en cinco o seis personas en la cima del Estado, pero decidieron llevarse solo a la cabeza visible.

"Hay varios ´señores de la guerra´, entre ellos Delcy Rodríguez...; probablemente ella fue quien lo traicionó" Elizabeth Burgos Historiadora “

Esto fue posible gracias a una traición interna en el grupo que ostenta el poder. Es una configuración casi medieval: hay varios "señores de la guerra", entre ellos Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que ha sido designada por Trump para ejercer el poder de forma interina. Ella era cercana a Maduro, pero ya había sido identificada como alguien más abierta con quien se puede negociar; probablemente ella fue quien lo traicionó.

-Entre la violación de la soberanía territorial y la caída de un régimen represivo, ¿qué debería primar? ¿Cuál es el sentimiento de la población?

Si le pregunta a la población venezolana y cubana, ¡el 90 % estaría a favor de una intervención! Muchos observadores piensan en el derecho internacional, pero no en la gente. Hay ocho millones de venezolanos desplazados por el mundo porque huyeron de su país por una razón: el sufrimiento es enorme.

El régimen de Chávez y Maduro se comportó como el poder castrista, una anomalía histórica dedicada a destruir países y sus economías. Fidel Castro se apropió de Venezuela en la época de Chávez y destruyó la industria petrolera, a pesar de que el mundo necesita petróleo y Venezuela era uno de los países más modernos de América Latina.

Actualmente, estamos entrando en una fase de "poscastrismo" en la que América Latina está "cancelando" este modelo, como se ha visto en Argentina y Bolivia.

-¿Cree que el cambio puede ocurrir mañana?

¡Ya ocurrió el 28 de julio de 2024! Logramos demostrar que las elecciones fueron fraudulentas. Como decía María Corina Machado, durante mucho tiempo supimos que había fraude, pero no podíamos probarlo; en 2024 lo logramos.

Maduro no es el gobierno legal, es un impostor. Cuando la izquierda en Francia dice que EE. UU. invadió el país, no es verdad: intervinieron contra una banda de mercenarios.

-¿Es María Corina Machado la favorita para ser la próxima presidenta?

Por supuesto. En las primarias de 2024 obtuvo el 93 % de los votos. El poder entendió que era una amenaza y le prohibió presentarse fabricando expedientes falsos, que es como funciona la "democracia" en estas repúblicas totalitarias con jueces a las órdenes del poder político. Al estar inhabilitada, cedió sus votos a Edmundo González Urrutia, quien ganó gracias a la campaña que ella hizo por él.

Ella no es de extrema derecha; es una demócrata liberal que quiere que su país vuelvan a funcionar: escuelas que sirvan y producción petrolera eficiente. Es alguien tradicional, católica, y eso conectó con el pueblo. El objetivo de los venezolanos es hacer que sus hijos regresen al país.

-¿Cómo será la transición bajo Delcy Rodríguez?

Intentan evitar la violencia a toda costa, pero hay grupos armados, bandas de narcotráfico y las FARC en el territorio. Estados Unidos utilizará a personas como Delcy Rodríguez, que tienen interlocución con estos grupos, para controlar la situación en los próximos tres meses.

Sin embargo, Trump ha sido claro: si no se comportan como él desea, habrá una nueva intervención.

-¿Pasará Venezuela a estar totalmente bajo control estadounidense?

No lo creo. Venezuela necesita a todas las compañías petroleras del mundo, no solo a las estadounidenses, para reconstruir su economía, lo cual costará millones. El país no se convertirá en un protectorado. El nuevo gobierno sabe que EE. UU. decide por ahora, pero la injerencia no durará si logran controlar a las bandas paramilitares.

La situación es compleja porque Venezuela se convirtió en un punto geoestratégico para potencias opuestas a la democracia y a Occidente, como Rusia, China e Irán. China probablemente pueda negociar con un gobierno de Machado y González porque prefiere la estabilidad económica para cobrar la deuda.