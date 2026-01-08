Delcy Rodríguez destituye al jefe de la guardia presidencial de Maduro tras señalamientos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al mayor general Javier Marcano Tábata, jefe de la Guardia de Honor Presidencial de Nicolás Maduro y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en una decisión que profundiza las tensiones internas tras la reciente intervención militar estadounidense.

A Marcano Tábata se le atribuyen faltas consideradas graves por el alto mando, entre ellas presuntas comunicaciones con actores externos en los días previos a la operación militar de Estados Unidos. Estas informaciones han alimentado la teoría de la existencia de un "topo" de la CIA dentro del círculo de seguridad del mandatario venezolano.

Rodríguez designó en su lugar al general Gustavo González López, quien asume la jefatura de la Guardia de Honor Presidencial en un contexto de reconfiguración del aparato de seguridad del régimen.

La purga se produce en medio de versiones sobre fallas en los anillos de protección del presidente y tras reportes oficiales que señalan que parte del equipo de seguridad fue abatido durante el ataque.

Contexto de la destitución

Según ABC.com, la destitución de Marcano Tábata no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de movimientos internos que buscan depurar responsabilidades y cerrar fisuras en los organismos militares y de inteligencia, luego de que Estados Unidos intensificara su presión sobre Caracas, incluida la interrupción del suministro de petróleo que, según el medio español, sostenía al castrismo.

El diario también destaca que la decisión se conoce mientras en el escenario internacional aumentan las reacciones políticas.

En el Senado de Estados Unidos, cinco senadores republicanos se unieron a los demócratas para impulsar límites al uso de la fuerza por parte del presidente Donald Trump en Venezuela, lo que refleja el debate interno en Washington sobre el alcance de la intervención.

Reacciones y consecuencias

La reconfiguración del mando militar ocurre, además, en paralelo a anuncios del Gobierno venezolano sobre la liberación de presos políticos, una medida que analistas consultados por ABC.com interpretan como parte de una estrategia para ganar margen político en medio del aislamiento internacional.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido detalles oficiales sobre las supuestas comunicaciones atribuidas a Marcano Tábata ni sobre investigaciones formales en su contra. Sin embargo, la destitución del jefe de la guardia presidencial confirma un reacomodo interno que apunta a reforzar el control del poder tras los acontecimientos recientes.