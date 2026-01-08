Petro y Trump acordaron "acciones conjuntas" para combatir al ELN en Colombia

Petro solicitó ayuda a Trump para "golpear duro al ELN", pues los guerrilleros "siempre terminaban en Venezuela" tras combates con la fuerza pública colombiana. ( FUENTE EXTERNA )

Colombia y Estados Unidos acordaron realizar "acciones conjuntas" para golpear a la guerrilla ELN, mientras el criminal colombiano más buscado convocó a una cumbre de rebeldes para combatir a Washington.

En su primera llamada telefónica, los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, dijo el jueves ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Las declaraciones de la mano derecha de Petro se dieron al día siguiente de la conversación, en la que los mandatarios bajaron el tono tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia.

En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en la Casa Blanca.

Horas después el guerrillero más buscado del país, alias Iván Mordisco, convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas, entre ellas el ELN, en defensa de "la hermana" Venezuela.

"Hoy miramos al mismo enemigo", dijo en un mensaje de video el jefe de la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz en 2016.

Rol protagónico

Ahora Petro intenta asumir un rol protagónico en la región. Su gobierno afirmó en un comunicado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará a Petro en el palacio de gobierno de Bogotá, sin precisar una fecha.

Benadetti afirmó a medios que Petro informó a Trump sobre la visita de Rodríguez a la capital colombiana y se ofreció como un "mediador" en las comunicaciones entre Washington y Caracas. Además, reafirmó que Colombia reconoce a la sucesora de Maduro como mandataria interina.

Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de "alivio" y "tranquilidad" después de la llamada, "pero no hay un ambiente (...) de triunfalismos", dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.

La "palabra clave" es "cautela", añadió.

Borrón y cuenta nueva

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para "golpear duro al ELN", pues los guerrilleros "siempre terminaban en Venezuela" tras combates con la fuerza pública colombiana.

Por eso, es necesario que "también sean atacados en la retaguardia" en Venezuela.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio para responder a "las amenazas de intervención de Trump".

Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.

Los acercamientos quedaron sepultados tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Petro había convocado el miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería "bien" llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Ambos mandatarios han chocado repetidamente en temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Ahora, con miras al encuentro en la Casa Blanca, abordarán temas "espinosos y difíciles, pero dentro del marco de la democracia", añadió el vicecanciller Jaramillo.

El principal "desafío", agregó, es "mantener un buen diálogo", para lo cual es necesario hacer un "borrón y cuenta nueva".