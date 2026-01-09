Diosdado Cabello dice que el chavismo vive "dolor y rabia" y prioriza el retorno de Maduro

El ministro de Justicia y Paz, Diosdado Cabello, habla durante una marcha de mujeres del chavismo, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello afirmó que el chavismo atraviesa un momento de dolor, consternación y temor tras lo que calificó como ataques desproporcionados contra Venezuela, y aseguró que la prioridad inmediata del movimiento es lograr el retorno del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Cabello sostuvo que los hechos ocurridos han generado un impacto emocional profundo y que no pueden ser motivo de aplauso. A su juicio, se trata de acontecimientos "muy graves" no solo para Venezuela, sino para la humanidad. Señaló que el país ha vivido bajo un asedio constante durante las últimas 27 semanas y que ese contexto explica el temor y la angustia que, dijo, atraviesan los seguidores del oficialismo.

El dirigente aseguró que ha escuchado mensajes sobre la valentía de Maduro y afirmó que el mandatario actuó con el objetivo de evitar que el país continuara siendo bombardeado.

Comercialización del petróleo

Reiteró que el dolor y la rabia forman parte de la reacción del chavismo ante lo ocurrido, y rechazó que se les catalogue como mercenarios, al afirmar que, según sus palabras, actúan movidos por un sentido de humanidad.

Cabello sostuvo que los ataques eran inevitables, aunque admitió que el alcance no fue previsto por el oficialismo, y afirmó que estas acciones habían sido anunciadas con antelación por sectores a los que se refirió como "halcones".

En el plano económico, se refirió a la venta de petróleo venezolano y explicó que el crudo se comercializa a través de la empresa Chevron, la cual lo adquiere y paga a Venezuela por ese suministro. Indicó que la estatal Petróleos de Venezuela emitió un comunicado sobre este tema.