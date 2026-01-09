Trump traza un protectorado petrolero para Venezuela e intenta embarcar a las multinacionales

Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) el jueves, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Venezuela enfrenta un futuro petrolero bajo estricta tutela según los planes del presidente estadounidense Donald Trump, que recibió este viernes a una veintena de compañías internacionales en la Casa Blanca, para intentar embarcarlas en esa especie de protectorado energético.

La respuesta de los patronos de la industria, algunos de ellos ya presentes en Venezuela desde hace lustros, fue cauta, a la espera de que se aclare la situación política y sobre todo, el marco legal para sus inversiones.

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno, aseguró Trump.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela]", dijo.

"Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela", advirtió el mandatario republicano.

- Cinco barcos incautados -

Tras la salida del país del depuesto presidente Nicolás Maduro, ahora en Nueva York a la espera de juicio, el gobierno estadounidense detalló los primeros pasos.

El sector venezolano, ya dañado por la mala gestión previa, fue sometido a sanciones en 2019 y basculó rápidamente al mundo opaco del contrabando internacional, con buques fantasma que cargaban crudo con destino a países como China, bajo descuento.

Para forzar la mano del gobierno, Washington utilizó su despliegue naval antinarcóticos, ya presente en el Caribe, el mayor en décadas.

En menos de un mes incautaron cinco buques cisterna, uno de ellos ante las costas de Islandia, en el Atlántico Norte.

Este viernes se apoderaron del Olina, cargado de crudo, y la Guardia Costera estadounidense, apoyada por la Marina, está a la caza de otros buques.

El Olina volverá a Venezuela y su crudo será vendido legalmente, bajo supervisión de Washington, aseguró Trump.

El plan había sido detallado días atrás por el Departamento de Energía: vender todo el crudo por vías normales, depositar el dinero en cuentas de bancos internacionales domiciliadas en Estados Unidos, y luego repartir el dinero de forma equitativa entre las partes interesadas.

Pero el marco legal venezolano es el que instauró el "socialismo bolivariano" del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Y los precedentes históricos se remontan a 1976, cuando el país nacionalizó los recursos naturales.

"Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que se puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos", dijo a Trump el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods.

Trump le preguntó a otro patrón, Ryan Lance, de Conoco, cuánto dinero perdió cuando abandonó el país: "12.000 millones [de dólares]", le contestó.

Lance felicitó a Trump por haber "sacado a una terrible persona", en alusión a Maduro.

- Una "agresión criminal" -

La cooperación con el actual gobierno de Rodríguez está siendo "excelente", aseguró poco después el secretario de Energía, Chris Wright, a periodistas.

"Nunca vi un país donde las condiciones y las relaciones cambiaran tan rápido", añadió.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó este viernes que su país vive "una grave agresión criminal, ilegal e ilegítima", aunque aseguró que buscará la solución por "vía diplomática".

Trump pretende instalar la idea de que convertirá a Venezuela "en una especie de protectorado petrolero o de colonia de hidrocarburos de Estados Unidos. Y bueno, esos tiempos quedaron muy, muy, muy atrás", dijo a la AFP Rafael Quiroz, experto venezolano en petróleo.

Además de los desafíos legales y políticos, hay cuestiones de seguridad y económicas.

"Tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar [en Venezuela] es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total", enfatizó Trump.

Las inversiones para rehacer un sector muy dañado por sanciones y mala gestión son cuantiosas.

Trump había dicho al anunciar la reunión que los patronos estaban dispuestos a invertir 100.000 millones de dólares, una cifra que no fue mencionada durante la reunión.

El tono de los empresarios fue diplomático.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela" dijo Josu Jon Imaz de la española Repsol, ya presente en el país.

"Estamos listos", repuso Wael Sawan de Shell.