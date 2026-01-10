RD y siete países rechazan recuento electoral en Honduras y respaldan resultados oficiales

El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, camina para emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños votaron para elegir presidente el 30 de noviembre de 2025, en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde. ( JOHNY MAGALLANES / AFP )

Los gobiernos de República Dominicana, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú expresaron este sábado su rechazo al decreto emitido por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de las elecciones, al considerar que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afecta la institucionalidad democrática del país.

En un comunicado conjunto, los países firmantes, que en su mayoría cuentan con gobiernos derechistas, también manifestaron "su repudio" a las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición este jueves y "todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

Asimismo, reafirmaron su reconocimiento a la proclama emitida por el órgano electoral competente que declaró a Nasry Asfura como presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

Respetar el orden democrático

Según el documento, dichas elecciones fueron validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada de manera libre en las urnas.

Los países firmantes hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, al tiempo que expresaron su confianza en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia.

El comunicado fue suscrito por la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Costa Rica, la República de Ecuador, la República de Guatemala, la República del Paraguay, la República del Perú y la República Dominicana.

Advertencia de Estados Unidos

En ese mismo contexto, el Gobierno de Estados Unidos advirtió este sábado sobre "severas consecuencias" ante cualquier intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales hondureñas, en las que resultó ganador Nasry "Tito" Asfura, candidato del Partido Nacional.

"Las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección. Los intentos para ilegalmente revertir la elección de Honduras tendrán serias consecuencias", publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. en la red social X.

La posición estadounidense se produjo luego de que el Parlamento de Honduras aprobara el viernes, en una sesión extraordinaria y sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, un nuevo escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El Congreso está integrado por 128 legisladores.

Preocupación de la OEA

Del mismo modo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este viernes su "preocupación" por el actual panorama electoral en Honduras, donde el Parlamento, en una sesión extraordinaria, sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, de los 128 que lo integran, aprobó una iniciativa para que se haga un nuevo escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

"La OEA expresa su preocupación por las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía", informó el organismo en un comunicado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre presidente electo de Honduras a Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, no reconoce los resultados del CNE aduciendo que hubo fraude e injerencia de Trump en los comicios.

Una diputada herida

Los hechos se desarrollan en un ambiente de tensión política, agravado tras resultar herida la diputada opositora Gladis Aurora López, del Partido Nacional, quien el jueves sufrió lesiones por la explosión de un artefacto lanzado desde una calle adyacente a la sede del Poder Legislativo.