Foro Penal confirma la liberación de 24 presos políticos en Venezuela; dos son ciudadanos italianos

Una foto facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia muestra a Alberto Trentini (der.) y Mario Burlo (izq.) en la residencia del Embajador de Italia en Caracas, Venezuela, el 12 de enero de 2026, tras su liberación de la custodia venezolana. ( EFE )

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la excarcelación de 24 presos políticos en Venezuela, recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, según un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X.

Entre las personas liberadas se encuentran ciudadanos venezolanos y extranjeros, incluidos dos ciudadanos italianos: Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes permanecían detenidos en la cárcel de El Rodeo 1 y que, según el Gobierno de Italia, se encuentran en buen estado de salud y en las próximas horas regresarán a su país.

Foro Penal detalló que en el centro de detención La Crisálida fueron excarcelados:

Yuli Marcano Rojas.

Beverly Polo.

Deisy Hughes González.

Raymar Nohely Pérez Alvarado.

Rosa Carolina Chirinos Zambrano.

Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy).

Yerussa Cardoso Vega.

Jhexxica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En El Rodeo 1, la lista de excarcelados incluye a:

Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera.

Alan Nilson Correia Solórzano.

Andrés Eloy Hughes.

Helio Alexis Sánchez.

Rafael Alberto Sánchez López.

William Rafael Brito Brito.

Renzo Alexander Lara Reyes.

Yosbel José Espinoza Salazar.

Humberto José Prieto.

Alexis Antonio Rivero Mendoza.

José Luis Agrimón Alejandrina.

Alejandro González de Canales Plaza.

Además de los dos italianos Alberto Trentini y Mario Burlò.

De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, Trentini y Burló fueron trasladados a la Embajada de Italia en Caracas, donde permanecen a la espera de abordar un vuelo enviado desde Roma para su retorno. Tajani indicó que habló directamente con ambos y confirmó que se encuentran bien de salud.

Trentini, de 46 años, cooperante de la ONG Humanity & Inclusion, había sido detenido el 15 de noviembre de 2024 durante un control de carretera entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, y trasladado posteriormente a El Rodeo 1 sin que se le formularan cargos públicos. Burlò, empresario de 52 años, fue detenido poco después de ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia en 2024, tras perder contacto con su familia el 9 de noviembre de ese año.

Regresarán a su país

La liberación fue atribuida por autoridades italianas a una decisión del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, tras gestiones diplomáticas y mediación internacional, en un contexto de presiones externas para la liberación de presos políticos.

Foro Penal indicó que continúa verificando si otras personas también habrían sido excarceladas durante la misma jornada.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó satisfacción por la liberación de los dos ciudadanos italianos y agradeció la cooperación de las autoridades venezolanas, mientras que Foro Penal subrayó que la excarcelación de los 24 detenidos representa un hecho relevante dentro del seguimiento a la situación de presos políticos en el país.