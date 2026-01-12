Miguel Mejía visita a Nicolás Maduro Guerra y expresa solidaridad tras captura de su padre

El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, junto al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) y exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, realizó una visita al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas.

El encuentro se produjo luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que ha generado una fuerte controversia internacional.

Mejía explicó que su viaje a Caracas fue un gesto de solidaridad con la familia y el proceso político bolivariano, en un momento que calificó de "complejo".

El dirigente dominicano dijo que la visita tuvo como objetivo reafirmar su amistad y respaldo político, y que acudió "para reiterar solidaridad, respeto y compromiso con este proceso y con tu familia".

"Diplomacia de paz"

El exfuncionario también sostuvo que continuará en Venezuela promoviendo lo que llamó "diplomacia de paz" y la unidad regional, y que más adelante en la jornada tiene prevista una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Maduro Guerra ha transmitido un mensaje de fortaleza enviado por su padre y su madre desde Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos y han expresado que "están bien" y "somos unos luchadores".

La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se declararon no culpables ante la justicia estadounidense, ha desatado manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo en Venezuela y en el exterior, y ha colocado al país sudamericano en el centro de la atención política internacional.