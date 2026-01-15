Costa Rica construye una megacárcel al estilo de Nayib Bukele para aislar a los mayores criminales

Fotografía que muestra las obras de la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO este miércoles, en San Rafael (Costa Rica). ( EFE )

Costa Rica puso en marcha este miércoles la construcción de una megacárcel de máxima seguridad inspirada en el polémico modelo desarrollado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la intención de enfrentar la escalada de violencia vinculada al crimen organizado que registra el país.

En una ceremonia oficial celebrada en San Rafael de Alajuela, el presidente Rodrigo Chaves colocó la primera piedra del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), acompañado por Bukele, quien fue invitado expresamente para aportar su experiencia y respaldar la iniciativa.

Chaves dijo que la obra representa "una respuesta firme" al crecimiento del crimen violento y que Costa Rica debe actuar ahora antes de que la inseguridad llegue a niveles más graves. Bukele, por su parte, advirtió que el crimen organizado puede evolucionar silenciosamente hasta convertirse en una fuerza paralela que amenaza la estabilidad del Estado si no se confronta con mano dura.

El proyecto, concebido como una instalación capaz de albergar hasta unos 5,100 reclusos en cinco módulos, se inspira en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño, el enorme penal inaugurado en 2023 que ha sido eje de la política de seguridad de Bukele en ese país.

El costo estimado del Cacco ronda los 35 millones de dólares, según cifras oficiales, y estará ubicado en terrenos adyacentes al complejo penitenciario de La Reforma. La intención oficial es que esta nueva estructura de alta contención permita aislar a los presos más peligrosos —líderes de organizaciones criminales, narcotraficantes y otros convictos de alto riesgo— y frene la capacidad de operar desde dentro de los penales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/99749be165996a4cb67ae7b5d3217b31919088f5w-e0ad9b28.jpg El presidente Costa Rica, Rodrigo Chaves (i), y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, saludan durante un evento este miércoles, en San Rafael (Costa Rica). (EFE)

Incremento de violencia

El ministro de Justicia costarricense, Gerald Campos, ha explicado que el Cacco fue diseñado para cortar "de raíz" el poder delictivo que durante años operó desde adentro de centros penitenciarios tradicionales y agrava la violencia. Sin embargo, como ha señalado Chaves, la cárcel podría "quedarse vacía" si no hay reformas legales que permitan mantener tras las rejas a delincuentes peligrosos bajo marcos más estrictos.

Costa Rica, tradicionalmente percibida como una nación con bajos índices de criminalidad en Centroamérica, ha visto un incremento sostenido de homicidios en los últimos años, con cifras históricas que rondan cerca de 900 asesinatos anuales, muchos asociados al narcotráfico y disputas territoriales entre bandas.

La megacárcel de Costa Rica

Se levantará sobre un terreno de unos 90 mil metros cuadrados, en las inmediaciones del complejo penitenciario de La Reforma, en San Rafael de Alajuela. De ese total, aproximadamente 31 mil metros cuadrados serán de construcción efectiva. El diseño es compacto, modular y defensivo: todo está organizado para limitar desplazamientos, contactos y comunicación entre internos.

El corazón del centro son cinco módulos independientes, cada uno con capacidad para 1,020 internos, lo que da un total superior a 5,000 reclusos. Cada módulo funciona como una unidad cerrada: los internos no circulan entre módulos, no comparten patios y no tienen interacción cruzada. Esto busca evitar que se formen redes internas de poder o que los líderes criminales expandan su influencia dentro del penal.

Las celdas son individuales o de capacidad muy reducida, con puertas reforzadas, control remoto de apertura, monitoreo permanente por cámaras y vigilancia física constante. Existen 20 celdas de aislamiento destinadas a internos considerados extremadamente peligrosos o sancionados disciplinariamente, completamente separadas del resto del sistema.

El perímetro está rodeado por siete portones de seguridad, con controles sucesivos de acceso, revisión de personal, visitantes y proveedores. Dentro del complejo hay cuatro puestos de control interno, desde donde se supervisan los movimientos, los módulos, los pasillos y los patios internos mediante sistemas de cámaras, sensores y presencia armada.

La participación de Bukele en el acto, en plena campaña electoral costarricense hacia las elecciones del 1 de febrero, fue objeto de críticas por parte de sectores opositores que lo consideraron un respaldo indirecto a la continuidad de las políticas del gobierno actual y de su aliada política, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones permitió la visita con advertencias sobre no interferir en asuntos internos.

El anuncio del Cacco también ha generado debates sobre derechos humanos y la replicación de un modelo que en El Salvador ha sido objeto de cuestionamientos internacionales por su dureza y condiciones de reclusión. Aun así, en Costa Rica el gobierno sostiene que esta infraestructura es necesaria para enfrentar una realidad de violencia que ha puesto presión sobre el sistema penitenciario y ha reverberado en la sociedad y la economía del país.

La empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar) fue seleccionada para construir la megacárcel tras un proceso de licitación pública y será la responsable de ejecutar la obra.