Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde EE. UU. tras caída de Maduro

Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países

    Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde EE. UU. tras caída de Maduro
    Un avión con migrantes provenientes de Estados Unidos del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria arriba al Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R)

    Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó al mandatario Nicolás Maduro.

    El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.

    Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.

    La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT), constató la AFP.

    Programa de repatriación

    Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder.

    • Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el año pasado pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto.

    Caracas había denunciado a mediados de diciembre que Estados Unidos había suspendido "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados.

