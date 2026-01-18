Pandilleros matan a siete policías en Guatemala tras represión de motines carcelarios

Integrantes de las Fuerzas Especiales y del Ejército participan en el operativo para tomar el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I' este domingo, en Escuintla (Guatemala). El Gobierno anunció el asesinato de siete policías por las pandillas tras los motines. ( EFE/ ALEX CRUZ )

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a pandillas de matar a siete policías en varios atentados por su negativa a negociar con estos grupos criminales el traslado de sus cabecillas a una cárcel de menor seguridad.

Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país; una de las prisiones ya fue recuperada.

"Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos", dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

Otros 10 policías heridos y un pandillero muerto

Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos por los ataques y un presunto pandillero muerto.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas en el país de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

Desde la mañana del sábado, los pandilleros mantenían retenidos a 45 custodios y a un psiquiatra para exigir el traslado de sus jefes a prisiones con medidas de seguridad menos severas, petición que fue rechazada por el gobierno.

"No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración para que esta situación deje de producirse", afirmó Villeda.

Este domingo, las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían retenidos por los pandilleros allí.

Al alba, los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.

"Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes que estos terroristas tenían en su poder", señaló Villeda.

Los pandilleros tienen aún 28 personas retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

