La IA en el centro de la batalla narrativa sobre bombardeo de EE. UU. a Venezuela

Creaciones en IA colman las redes sociales: desde la condena al "secuestro" de Nicolás Maduro hasta la celebración e incluso mofa de la caída del gobernante. ( FUENTE EXTERNA )

El Nicolás Maduro de la ilustración en una corte estadounidense cobra vida y altivo denuncia: "Me considero prisionero de guerra". La animación forma parte de una serie de producciones que presenta la narrativa del chavismo sobre la incursión militar en Venezuela.

Creaciones en inteligencia artificial colman las redes sociales: desde la condena al "secuestro" del gobernante hasta la celebración e incluso mofa de la caída del gobernante, acusado de narcotráfico en Nueva York.

Imágenes donde se ve a Maduro durmiendo o pensando en su celda, o dando una vuelta en el patio de la prisión.

En otra, el mandatario intenta escapar por un ducto de aire y termina en un tribunal en el que aparece el presidente estadounidense Donald Trump, un juez y un policía del FBI bailando Ice Spice.

Los memes son interminables y cada vez es más difícil discernir entre lo real y lo falso.

La IA permite generar rápidamente animaciones, caricaturas y otras piezas visuales, que favorecen el desarrollo de "laboratorios de desinformación" que inundan las plataformas, explicó a la AFP León Hernández, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

El objetivo, añadió, es que esos contenidos abrumen a las audiencias para que no consiga digerirlos y creen matrices narrativas.

"Hay cosas que circularon que no eran reales durante la captura (de Maduro), y cosas que circularon, que eran reales, que generaban dudas", apuntó Hernández. "Esa era la idea, crear confusión y crear escepticismo sobre la base de distorsionar algunos elementos de algunas realidades".

"Silenciar la disensión"

Maduro fue depuesto durante una incursión de Estados Unidos, que bombardeó Caracas y otras regiones cercanas.

Fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, que también encara a la justicia estadounidense.

Series animadas estilo manga sobre la captura se encuentran en redes sociales. Maduro rendido, Flores que exige acompañarlo.

El canal VTV divulgó una propaganda en la que un niño escribe en un diario la historia del gobernante, que se reproduce en animaciones de IA.

"Los IA se han convertido en los nuevos instrumentos del poder de los autócratas para confundir, combatir y silenciar la disensión", indicó Elena Block, profesora en comunicación política y estratégica de la Universidad de Queensland, en Australia.

Block precisó que se ha normalizado el uso de historietas animadas como parte del aparato de propaganda, tanto en países autoritarios, como democráticos.

Mucho antes de su captura, circulaba una serie animada que mostraba a Maduro como un superhéroe que combatía al "imperio norteamericano".

Se llamaba Super Bigote en una referencia al mostacho del gobernante. Portaba un traje parecido al de Superman y con una brazo de acero combatía a "Extremistas", un monstruo verde de cuatro cabezas que llevaba una cruz gamada nazi.

"Amenaza mayor a la democracia"

La propaganda política ha sido uno de los fuertes de la llamada revolución bolivariana de Hugo Chávez, experto en acuñar lemas pegajosos y apodos a sus enemigos políticos para desmerecerlos ante la opinión pública.

Su sucesor Maduro continuó esta práctica de "dominación mediática", que se solidificó a medida que los medios tradicionales se autocensuraron y evitaron cualquier crítica al chavismo.

"Con la censura y la desaparición o debilitamiento de medios informativos, emergieron las redes sociales como los únicos espacios para la información", puntualizó Block.

Y la migración a las redes sociales llevó a un "caudillismo digital, donde se cree ciegamente en líderes fuertes", prosiguió la profesora.

No solo es Maduro, también es Donald Trump, que con frecuencia reproduce contenidos propagandísticos enfocados en su figura con un "lenguaje antagonista, agresivo y divisorio".

El uso de "estos instrumentos digitales y de IA terminan trivializando a la política: no la explicas, la disminuyes", acotó Block. "La IA es hoy la amenaza mayor a la democracia".