El ministro del Interior ruso visita Cuba en medio de presiones de Trump

Esta imagen facilitada por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al ministro del Interior de Rusia, Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev (d), rindiendo homenaje a los soldados internacionalistas soviéticos al depositar una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a estos combatientes, como parte de la agenda de su visita a Cuba, en La Habana, este 20 de enero. ( AFP )

El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, visita este martes Cuba para sostener "reuniones bilaterales", anunció la embajada de Rusia, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre la isla.

Trump instó este mes a La Habana a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no reveló, o pagar un precio similar al de Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue derrocado por fuerzas estadounidenses en un bombardeo el 3 de enero.

Venezuela era un aliado clave de Cuba y un proveedor fundamental de petróleo y dinero, que Trump ha prometido cortar.

El ministro ruso fue recibido en el aeropuerto de la capital por su homólogo cubano, Lázaro Alberto Ávarez, indicó la embajada en un mensaje en X acompañado de un vídeo de su llegada.

"Vladimir Kolokoltsev celebrará una serie de reuniones bilaterales y también participará en actividades conmemorativas", detalló.

El embajador ruso en La Habana, Victor Koronelli, agregó también en X que Kolokoltsev llegó la noche del lunes a Cuba "para fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra la delincuencia".

En una declaración al canal estatal Rossiya-1 en el aeropuerto de La Habana, el ministro Kolokoltsev recordó la postura de Moscú sobre el ataque de las fuerzas estadounidenses en Caracas que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Rusia considera EE.UU. cometió agresión a Venezuela

"En Rusia consideramos esto como un acto de agresión armada injustificado contra Venezuela", declaró.

"Este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia y de consolidar todos los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los factores externos", agregó sin más detalles.

Esta visita se produce en un momento en el que Trump ha multiplicado las amenazas contra Cuba tras la operación militar en Caracas.

En esa poderosa acción 32 militares cubanos resultaron muertos, algunos de ellos pertenecientes al equipo de seguridad de Maduro.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel desmintió las declaraciones de Trump sobre negociaciones en curso con Estados Unidos.

Rusia y Cuba han reforzado sus vínculos desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

Durante su anterior visita a La Habana, en noviembre de 2023, Kolokoltsev fue recibido por Miguel Díaz-Canel y el exdirigente Raúl Castro.