Aumentan a 21 los muertos por incendios forestales en Chile y se dispara cifra de damnificados

Más de 20,000 personas han sido damnificadas por los incendios en Biobío y Ñuble, donde se han destruido cerca de 800 viviendas ( EFE )

Los incendios forestales que azotan desde el fin de semana el sur de Chile ya dejan 21 muertos y los damnificados se multiplican con los días, según un nuevo balance suministrado por el gobierno este miércoles.

Los bomberos todavía luchan contra las llamas en las regiones de Biobío y Ñuble.

La cifra de muertos pasó de 20 a 21 respecto al reporte del martes, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa.

La gran mayoría de las víctimas se registran en Biobío, en las localidades de Lirquén y Penco.

El número de damnificados casi se triplicó con relación al balance previo. Hay más de 20,000 damnificadas y unas 800 casas destruidas, según Elizalde.

En Punta de Parra, en Biobío, los sobrevivientes avanzan por su cuenta en la reconstrucción de sus viviendas, en medio de las quejas por la lentitud en la respuesta oficial.

"Vamos a volver a construir y si se viene otro incendio, otra vez se nos va a quemar" todo, señaló a la AFP Joaquín Torres, un carpintero de 32 años que asegura haber sólo podido salvar un poco de ropa y un pequeño camión.

"Si no deforestan esto, cada 15 años vamos a estar con el miedo latente en cada verano", agregó.

Este miércoles el presidente Gabriel Boric visitó por segunda vez Biobío, donde comenzó a llegar ayuda como baños químicos y generadores de energía.

"Se está trabajando con maquinaria en el despeje de calles y en el retiro de escombros, y se sigue combatiendo el fuego. Todavía estamos en estado de emergencia", remarcó Boric.

Dos detenidos

Las autoridades han capturado a dos sospechosos de iniciar los incendios, uno de los cuales fue liberado tras su arresto el lunes.

El otro fue detenido este miércoles en Araucanía, otras de las regiones afectadas por el fuego. A esta persona se le incautó "un bidón de cinco litros de combustible", según el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

También cerca de Concepción, la capital de Biobío, las autoridades hallaron envases plásticos con "líquido acelerante" que serían empleados "con la finalidad de generar un incendio", añadió.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también visitó este miércoles zonas afectadas en Biobío y Ñuble, donde se comprometió a asumir las tareas de reconstrucción una vez asuma el 11 de marzo.

"La reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno (...) no vamos a abandonar a nadie", sostuvo en declaraciones a periodistas.

En febrero de 2024, incendios en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar (centro) dejaron 138 muertos.