Detienen a un sospechoso de iniciar un fuego intencionalmente en la zona de incendios en Chile

Las autoridades chilenas detuvieron el miércoles a una persona acusada de iniciar un siniestro en la misma zona donde bomberos combaten gigantescos incendios forestales que se han cobrado la vida de 20 personas.

En la madrugada, "en uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad", se pudo establecer "que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo", informó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Producto de esa acción, "se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible", agregó.

La detención se produjo en la zona de Perquenco, en la región de la Araucanía.

El martes, en otra denuncia, el ministro Cordero aseguró que fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos utilizados para encender el fuego.

Entre los objetos encontrados hay "envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio", describió.

Los incendios se iniciaron el sábado en varios focos simultáneos en la región de Biobío, a unos 500 km al sur de Santiago. Afectan también otras dos regiones vecinas.

Impacto y respuesta ante los incendios en la región

En pocas horas, en medio de las altas temperaturas del verano austral y fuertes vientos, la llamas arrasaron con poblados completos.

Las zonas más afectadas son las localidades de Lirquén y Penco, donde se cuentan la mayoría de las 20 víctimas.

En la entrada de Lirquén comenzaron este miércoles a llegar baños químicos y generadores de energía.

En el sector de Punta de Parra, uno de los más afectados, también llegaron colchones, tractores y madera para iniciar la reconstrucción.

Aún se combaten los incendios, aunque un descenso en la temperatura en las últimas jornadas enlentenció el avance de las llamas, de acuerdo con los bomberos.

En las últimas horas, los bomberos luchan contra un foco en la localidad de Florida.

"Logramos bajar un poco la intensidad del fuego. Bajamos la carga calórica y está más lento ahora el avance", explicó a la AFP el bombero Carlos Zulieta.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales forestales iniciaron intencionalmente el fuego, que avanzó con rapidez producto también de las altas temperaturas del verano.

Para enfrentar la emergencia en el sur de Chile, el gobierno anunció la entrega de bonos por casi 700 y 1,500 dólares a los afectados, que el martes sumaban más de 7,500 personas.