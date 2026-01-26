Ecuador emite US$4,000 millones en bonos para recompra de deuda

La venta se da en medio de un contexto de presión fiscal y problemas económicos a causa de la costosa guerra que libra el país contra bandas del narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Ecuador emitió 4,000 millones de dólares en bonos, lo que permitirá la recompra de deuda próxima a vencer en una "histórica" operación que marca su regreso a los mercados internacionales tras siete años, informó el lunes el ministerio de Economía y Finanzas.

La venta se da en medio de un contexto de presión fiscal y problemas económicos a causa de la costosa guerra que libra el país contra bandas del narcotráfico.

La emisión de Eurobonos se realizó en dos bloques. Uno por 2,200 millones de dólares y otro por 1,800 millones, con vencimiento en 2034 y 2039, respectivamente, señaló la cartera en un comunicado.

El rendimiento promedio es de 8.9 %.

Con esta operación el país pretende "realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035", señaló la cartera en un comunicado.

Agregó que la colocación de bonos "recibió una demanda histórica", lo que permitió "reducir el precio de los nuevos bonos en 62.5 puntos" frente a las indicaciones iniciales de precio.

La operación marca el retorno de Ecuador al mercado de capitales. En 2019 el país colocó 2,125 millones de dólares.

El ministerio de Economía había anunciado la semana pasada su intención de volver a emitir bonos soberanos, al considerar que había condiciones favorables para conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

Para concretar la operación las autoridades se reunieron con más de un centenar de inversionistas en Londres, Nueva York y Boston.

"Este retorno es el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas", declaró la ministra de Economía, Sariha Moya, citada en el comunicado.

La cartera indicó que con esta operación el gobierno también pretende liberar recursos para financiar obra pública, cuando el déficit del presupuesto general del Estado de 2025 fue de unos 5,000 millones de dólares.

Ecuador suspendió en 2008 el pago de casi un 40 % de su deuda externa, que entonces sumaba 9.900 millones de dólares equivalentes a un 19 % del PIB.

El pasivo internacional del país fue de 49,595 millones de dólares (37 % del PIB) a octubre pasado, según el Banco Central local.