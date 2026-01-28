Militares de Colombia matan a cinco miembros del principal cartel del narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá, en la Ciudad de Panamá, este 28 de enero. El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) en alianza con el Gobierno de Panamá, reúne a líderes empresariales y figuras regionales. ( AFP )

Militares de Colombia mataron a cinco integrantes del Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico del país, informó el gobierno el miércoles en la antesala de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

En el encuentro entre los mandatarios agendado para el 3 de febrero en la Casa Blanca se espera que Bogotá y Washington discutan sobre cómo endurecer el combate al tráfico de drogas desde Colombia, el principal productor mundial de cocaína.

Uno de los muertos es un cabecilla del Clan del Golfo en el Caribe, según afirmó en la red X el ministro Pedro Sánchez la noche del martes. Un responsable del ministerio dijo a la AFP el miércoles que en total fueron cinco los abatidos.

Trump acusó el año pasado a Petro de no hacer esfuerzos suficientes para enfrentar a las mafias y llegó a llamarlo "líder del narcotráfico".

En medio de enfrentamientos en redes sociales entre los mandatarios, Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente colombiano.

Petro sostiene diálogos con el Clan del Golfo en Catar como parte de una política de paz para desarmar a todos los grupos ilegales pero hasta el momento ninguna de las negociaciones a dado resultados concretos.

A principios de enero, Petro conversó por teléfono con Trump luego del arresto del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno colombiano aseguró que en la charla acordaron actuar conjuntamente contra el ELN, una guerrilla dedicada al tráfico de drogas en la frontera con Venezuela.

Las raíces del Clan del Golfo

El Ministerio de Defensa reportó que la ofensiva del Clan del Golfo, grupo con raíces paramilitares, ha provocado la muerte de 16 policías y siete militares en ese periodo.

El clan fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense el pasado 16 de agosto.

"Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas", según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.