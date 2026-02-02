Presidenta interina de Venezuela suma a su gabinete a hija de poderoso ministro del Interior

Familiares del preso político Juan Pablo Guanipa participan en una vigilia frente a la Plaza La República, en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 1 de febrero de 2026. La presidenta interina de Venezuela anunció el 30 de enero una propuesta de amnistía masiva en el país, su reforma de mayor calado hasta el momento desde el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrido apenas semanas atrás. ( AFP )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró el lunes en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.

Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Daniella Cabello "asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", publicó la presidenta interina en Telegram.

La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de "reprimir a la sociedad civil" para declararse ganador de los comicios de ese año "fraudulentamente".

Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

El perfil de Cabello

Diosdado Cabello encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro de Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Hugo Chávez.

Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.