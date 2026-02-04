Al menos 56 muertos y más de 4,000 damnificados deja temporada de lluvias en Perú

Imagen de las lluvias torrenciales en Perú, ocurridas hace dos años. ( EFE )

Las intensas lluvias que se registran en Perú desde diciembre pasado dejan a la fecha un saldo de 56 personas muertas y más de 4,000 damnificados, informó el miércoles el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La mayoría de las víctimas perdió la vida por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos causados en las regiones andinas y amazónicas del país.

La cifra de "muertes hasta la fecha llegó a 56", dijo a la AFP el general Luis Arroyo, jefe de Indeci, y el de "damnificados es 4.094", además de que 1.584 viviendas quedaron inhabitables desde diciembre pasado.

Arroyo indicó catorce murieron por rayos.

La temporada de lluvias en Perú corre de diciembre a abril. En la de 2025 hubo 96 muertes y más de 127,000 damnificados por las precipitaciones, según Defensa Civil.

Las previsiones de las autoridades

El lunes pasado el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que más de 1,100 distritos de la costa, sierra y selva de Perú están en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos (aludes) y otro tipo de movimientos en masa que se pueden presentar en los próximos días ante la caída de lluvias de diversa intensidad, informaron este lunes fuentes oficiales.

Detalló en un comunicado que 968 distritos de la sierra y costa norte pueden ser afectados por el fenómeno meteorológico, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Este panorama fue proyectado ante el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anunció que en esas zonas del país se presentarán lluvias de moderada intensidad entre este martes y miércoles.

De acuerdo con la información, el departamento sureño de Ayacucho presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 86; seguido por Cajamarca, con 81; Huancavelica, con 68; Áncash, con 62; Apurímac, con 49; Huánuco, con 41; y Cusco, con 33.

Además, Amazonas tiene 27 distritos en riesgo muy alto; Junín 24; Piura, 18; Arequipa, 17; Lima, 14; Pasco, 13; Puno, 10; Lambayeque, 3; y La Libertad, Moquegua y Tacna, 1, en cada caso.

El reporte agregó que otras 419 jurisdicciones de esas mismas regiones, además de Tumbes, se encuentran en riesgo alto.

En otro boletín, el Indeci alertó que 137 distritos de la selva amazónica peruana también están en riesgo de verse afectados por deslizamientos y huaicos por las lluvias de moderada a fuerte intensidad que han sido pronosticadas por el Senamhi.