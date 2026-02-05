Lula dice que lo que propone la Junta de Paz para Palestina parece "un resort"

Los presidente de Estados Unidos y Brasil han hablado sobre la Junta de Paz, pero no han llegado a un acuerdo. ( EFE )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que la propuesta de reconstrucción de Gaza presentada por la Junta de Paz ideada por Donald Trump parece más interesada en construir un complejo turístico que en reconstruir las casas afectadas por la guerra.

"La propuesta de reconstrucción que fue presentada es más un resort que la reconstrucción de Gaza. Quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, la panaderías, los bares que fueron destruidos. Porque la vida de 75.000 mujeres y niños (muertos en la guerra) ya no se recuperará", afirmó el líder progresista en una entrevista al medio digital UOL.

El mandatario brasileño, sin embargo, afirmó que está dispuesto a aceptar la invitación que recibió de Trump para participar en la Junta de Paz siempre que los palestinos estén debidamente representados en la misma.

"Conversé con Abás (Mahmud Abás, presidente de Palestina) y le dije que Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es necesario que los palestinos estén representados", afirmó.

Propone cambios

Lula, quien todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta, propuso cambios al organismo concebido por Trump para resolver conflictos en todo el mundo, comenzando por la recuperación del territorio palestino tras la guerra de Israel contra Hamás.

"Le dije a Trump que si la Junta es para cuidar de Gaza, Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es extraño que se cree una Junta para discutir sobre la Palestina sin un palestino en la dirección de ese organismo. Estamos dispuestos a participar, pero es necesario que los palestinos estén en la mesa", afirmó.

En anteriores declaraciones, el presidente brasileño defendió el fortalecimiento de la ONU, que considera el organismo más adecuado para resolver los conflictos mundiales, frente a la Junta de Paz propuesta por el presidente estadounidense.

Hasta ahora una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos de Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes, por considerar que la Junta debilita a la ONU.