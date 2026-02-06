Explosión de una mina de carbón en Colombia deja al menos dos muertos

Rescatistas trasladan los restos de mineros fallecidos en el accidente. ( FUENTE EXTERNA )

Rescatistas hallaron el viernes muertos a dos mineros tras una explosión en una mina ilegal de carbón en el centro de Colombia, mientras continúa la búsqueda de otros cuatro trabajadores que se presume siguen atrapados en el socavón.

Detalles confirmados sobre el accidente minero

Los mineros quedaron bajo los escombros el jueves en Guachetá, Cundinamarca, a unos 100 km de Bogotá, donde la extracción de carbón es una de las principales fuentes de ingresos.

"Fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros", dijo en la red social X el gobernador del departamento Jorge Emilio Rey.

Las labores de rescate continuaban durante la tarde mientras se utilizan equipos de ventilación "para dispersar la acumulación de gases" en el socavón, agregó el funcionario.

El gobernador dijo más temprano a Blu Radio que todos los mineros atrapados se presumían muertos, al no poder suministrarles oxígeno.

Reacciones y consecuencias del siniestro

Forenses de la Fiscalía, policías y bomberos extrajeron los cuerpos en camillas cubiertas por bolsas negras de plástico, constataron reporteros de la AFP.

Otros mineros se mostraron conmocionados tras el accidente de sus compañeros.

"Desde el día de mañana ya no trabajo en la minería (...) Tomé la decisión de retirarme y dedicarme a otra profesión", dijo a la AFP el operario minero Duvan Cárdenas, de 24 años.

Afuera del yacimiento, en medio de un frondoso bosque de pinos, allegados de los mineros esperaban sentados en el suelo y abrigados con ponchos en medio del frío característico de esta zona andina.

Rey aseguró que la mina aparentemente "tenía órdenes de cierre" de las autoridades, pero continuaba operando sin los permisos requeridos.

Los accidentes mineros en Colombia son recurrentes y con frecuencia mortales, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.