Al menos 13 muertos por intensas lluvias en Colombia

El cambio climático trastoca desde hace años las temporadas secas y de lluvias en Colombia, un país tropical sin estaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 13 muertos se registraron esta semana en distintas zonas de Colombia debido a las intensas lluvias que azotan al país, inusuales para esta época del año, según un balance este domingo en base a información oficial.

Un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano aumentó en enero las precipitaciones en más de un 64 % con respecto al promedio histórico de Colombia, según el instituto nacional de meteorología (Ideam), que subrayó que esto ocurre "en el marco de una crisis climática".

Autoridades informaron el domingo que siete personas fallecieron y dos más quedaron heridas por un alud de tierra ocurrido la noche del viernes en el municipio de Mallama, departamento de Nariño (suroeste), luego de fuertes lluvias que provocaron la creciente súbita de un arroyo y desataron una corriente de lodo que cubrió las viviendas.

"Finalizaron las labores de búsqueda y recuperación tras el movimiento en masa registrado (...) que dejó de manera lamentable siete personas fallecidas, además de dos personas heridas, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado", indicó en un comunicado la gobernación de este departamento fronterizo con Ecuador.

Alud de gran tamaño

Imágenes compartidas por la gobernación muestran un alud de gran tamaño y alrededor máquinas excavadoras, socorristas, perros rescatistas y pobladores.

"Ya se ha podido rescatar los siete cuerpos pero tenemos muchas familias damnificadas que de verdad lo perdieron absolutamente todo", dijo al medio público RTVC Ramiro Velásquez, gobernador del resguardo indígena en Mallama.

El dirigente de la comunidad originaria pidió evacuar la zona pues según él continúan las filtraciones de agua en la parte alta de la montaña.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó el jueves de seis muertos y miles de damnificados en todo el país debido al clima.

"Tenemos el reporte oficial de cuatro fallecidos en el Valle del Cauca (este) y dos en Magdalena (norte)" y "tres desaparecidos en Córdoba (norte)", dijo Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

El frente frío deja ya más de 69,000 familias afectadas en 104 de los 1,100 municipios de Colombia, según el Ungrd.

El cambio climático trastoca desde hace años las temporadas secas y de lluvias en Colombia, un país tropical sin estaciones.

Te puede interesar Petro recupera la vía del diálogo con Estados Unidos en la recta final de su Gobierno