Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

La aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3,000 clientes para llevarlos de regreso a sus hogares

    Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible
    La línea aérea dijo este lunes que tomó la decisión tras el anuncio de que no habrá combustible para los aviones. (AFP)

    La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.

    "En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3,000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares", precisó Air Canada en un comunicado.

    Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

    • Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

    La isla comunista de 9.6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

    Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

    Impacto turístico

    El anuncio de Air Canadá impacta negativamente la industria turística cubana, una de sus principales fuentes de divisas que ya arrastraba un gran declive.

    El turismo canadiense es uno de los más importantes para las islas caribeñas, principalmente en el invierno, cuando las temperaturas en norteamérica descienden y muchos ciudadanos huyen del frío en playas que les resultan paradisíacas.

