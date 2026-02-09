Cuba recurre a yuntas de bueyes en el campo ante grave crisis por falta de combustible

Una persona camina frente a una estación de servicio cerrada por falta de combustible este lunes, en La Habana (Cuba). ( EFE )

Frente al estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, Cuba ha empezado a aplicar nuevas medidas de emergencia destinadas al ahorro de combustible.

Dentro de estas acciones, el sector agrícola ha comenzado a utilizar yuntas de bueyes para arar, rastrear, surcar y transportar cargas pesadas, evitando el uso de maquinaria debido a la escasez de diésel.

Así lo explicó Eliover Zapata Hidalgo, delegado provincial de la Agricultura en Santiago de Cuba, quien dijo que actualmente tienen 8,000 yuntas de bueyes y que la demanda de la provincia es de 11,000, por lo que faltarían 3,000.

"Ya estamos creando fincas de doma de yuntas de bueyes en todas las empresas del sistema de agricultura, tanto en las agroforestales como en las agroindustriales", afirmó en una entrevista publicada en video en redes sociales por el periodista cubano Magdiel Jorge Castro.

Añadió que también existe un empeño urgente en las localidades cubanas Guamá y Tercer Frente para desarrollar la producción de mulos.

"Tenemos que adquirir yeguas para ese propósito, que debemos buscar fuera de la provincia. Algunas hay, pero no podemos abastecer el número de animales necesarios para producir mulos", indicó Zapata.

Dejan de usar maquinarias

El funcionario explicó otras medidas tomadas en torno a la tracción animal. "Hoy tenemos paralizada completamente la roturación de tierra con mecanización. Actualmente, la tierra se está roturando solo con bueyes en los lugares donde es necesario".

Sin embargo, reconoció que hay zonas donde esto resulta casi imposible. Puso como ejemplo Laguna Blanca, con más de 7,000 hectáreas, y Los Reinaldos, también con más de 7,000 hectáreas.

"Nunca llegaremos con yuntas de buey a cubrir esa cantidad de tierra. Pero sí podemos ir paliando la situación con todos los bueyes que tenemos en existencia", sostuvo.

Crisis en Cuba

Este lunes, Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis de combustible que golpea a su población, agravada por la presión de Estados Unidos.

Dispuso ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia.

La isla, con 9.6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica, que se ha visto exacerbada por cortes en suministros de petróleo y el rigor de las sanciones.

Ahora también ha dejado de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense. Además, la administración estadounidense ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana.

Hace semanas que no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, según expertos en seguimiento del transporte marítimo.

México, que también solía proveer crudo a Cuba, negocia con Washington para volver a abastecer a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial, y el domingo envió dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Es "muy injusto" que Estados Unidos amenace con imponer gravámenes a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

--

Con información de AFP