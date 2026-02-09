Secretario de Energía de Estados Unidos visitará Venezuela

El petrolero Chris Wright y actual secretario de Energía de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, anunció una próxima visita a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y autoridades del sector petrolero.

Wright informó este lunes de esa visita al medio Politico, pero sin indicar la fecha precisa.

El secretario descartó que el petróleo haya sido un elemento significativo en la decisión que llevó a Estados Unidos a atacar militarmente a Venezuela el 3 de enero y capturar al líder Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Se trataba de un asunto geopolítico, de un país que amenazaba a todos sus vecinos, al continente americano, que exportaba armas, drogas y criminales", declaró.

El hecho de que el petróleo sea "el principal recurso de Venezuela es quizás una simple coincidencia", sostuvo.

Visitas de la Administración Trump

La visita de Wright sería la de más alto nivel de la administración de Donald Trump desde la intervención militar.

El 16 de enero, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, con unos 303,000 millones de barriles.

El Parlamento de Venezuela aprobó en enero bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera, mientras que el presidente estadounidense afirma que administra la comercialización de crudo venezolano.

"Pienso que la rápida aprobación de esa legislación puede verse como un gesto de la pronta mejora en las nuevas relaciones de Estados Unidos y Venezuela", dijo Wright a Politico.

"Ellos desean que lleguen inversiones a Venezuela tanto como nosotros lo queremos", añadió.

El sector petrolero venezolano está bajo embargo de Estados Unidos desde 2019 pero, tras la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones.