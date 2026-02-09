×
UE
UE

La UE enviará una misión de observadores a las elecciones generales de Perú

El gobierno peruano ha resaltado que garantiza la absoluta transparencia de las elecciones

    Expandir imagen
    La UE enviará una misión de observadores a las elecciones generales de Perú
    La UE enviará a Perú una misión de observación de las elecciones generales de abril, anunció su embajador en Lima, Jonathan Hatwell. (FUENTE EXTERNA)

    La Unión Europea (UE) enviará a Perú una misión de observación de las elecciones generales del 12 de abril, anunció el lunes su embajador en Lima, Jonathan Hatwell.

    "Nuestro compromiso compartido es con la democracia y también la voluntad de apoyar un proceso electoral transparente y creíble", dijo Hatwell tras firmar un acuerdo de cooperación con el canciller peruano, Hugo de Zela, en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El gobierno ha resaltado que garantiza la absoluta transparencia de las elecciones.

    • "Queremos agradecer a la Unión Europea que continúe haciendo esfuerzos para acompañar nuestros procesos electorales", señaló de Zela.

    Alegaciones de fraude

    En las elecciones generales de 2021 partidos de derecha cuestionaron la victoria presidencial del izquierdista Pedro Castillo y alegaron fraude ante las autoridades y observadores de la OEA y la UE. Su reclamo fue descartado.

    Más de 27.3 millones de peruanos están llamados a votar el 12 de abril para elegir a un nuevo presidente, así como a los 130 miembros de la Cámara Diputados y a los 60 del Senado.

    Más de 30 postulantes se han inscrito para reemplazar al presidente interino, José Jerí, cuyo mandato concluye el 28 de julio.

    Los observadores de la UE se sumarán a las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), anunciadas por el gobierno.

