ONU
ONU

La ONU y Venezuela negocian para restablecer una oficina de derechos humanos

El Alto Comisionado envió recientemente un equipo a Caracas, del 31 de enero al 4 de febrero, con el objetivo de preparar la reapertura de una oficina en el país

    Expandir imagen
    La ONU y Venezuela negocian para restablecer una oficina de derechos humanos
    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dialoga con Caracas para restablecer una oficina en Venezuela. (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.