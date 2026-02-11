Presidenciable opositor de Colombia promete bombardear a campamentos narco con respaldo de EE.UU.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero. ( AFP )

El principal candidato de la derecha de Colombia declaró el miércoles a la AFP que en sus primeros 90 días en el cargo implementaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para doblegar a los carteles de la cocaína.

En su sede de campaña en Bogotá, Abelardo de la Espriella aseguró que implementaría un "plan de choque" para recuperar el control de las zonas bajo el mando de guerrillas y narcos, con bombardeos y fumigaciones, sin descartar el uso de aviones de guerra estadounidenses.

La idea es "empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación", dijo el abogado de 47 años, que se hace llamar "El Tigre".

"Esto no se puede hacer sin una alianza estratégica con Estados Unidos y el Estado de Israel", añadió.

De traje impecable y acento caribeño, el excéntrico aspirante se dice un "outsider" de la política, con "los cojones" para implementar su línea dura y sacar a la izquierda del poder, al que accedió por primera vez con el presidente Gustavo Petro en 2022.

Durante sus cuatro años de gobierno, sin posibilidad de reelección, el mandatario intentó sin éxito negociar la paz con numerosos grupos armados.

Pese a que en los últimos meses Petro endureció la ofensiva militar contra los carteles presionado por Washington, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína.

Encuestas pronostican empate técnico

La más reciente encuesta muestra un empate técnico entre De la Espriella, del movimiento "Defensores de la Patria", y el izquierdista y discípulo de Petro, Iván Cepeda.

Haciendo frecuentes alusiones a "la patria" y al "tigre" que la defenderá, el abogado asegura ser amigo personal del popular expresidente Álvaro Uribe, el enemigo número uno de Cepeda quien lo llevó a los tribunales en un histórico juicio.

Colombia, un país dividido por el conflicto armado, se batirá de nuevo entre dos fuerzas opuestas.

Este plan de choque consiste en "dotar de armas de primera generación, de inteligencia artificial, de drones y, por supuesto, de presupuesto de nuestra fuerza pública para ampliar el pie de fuerza", dijo De la Espriella.