Candidato derechista en Colombia denuncia amenazas de la guerrilla

"Llegué tarde a la repartición del miedo", aseguró De la Espriella en entrevista con la AFP el miércoles pasado. ( AFP )

El candidato presidencial de derecha en Colombia Abelardo De la Espriella denunció este jueves amenazas de la guerrilla del ELN en su contra, en medio de las alertas por violencia electoral.

El 10 de febrero una "llamada anónima" atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) advirtió sobre una "escalada terrorista" contra el candidato y sus sedes de campaña, según su equipo.

De la Espriella es uno de los favoritos, junto al izquierdista Iván Cepeda, para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según las encuestas. Se espera que ambos se disputen la victoria en un balotaje.

"La campaña ha solicitado el refuerzo integral del esquema de protección" del candidato, dice un comunicado.

El abogado millonario, que se autodefine como "outsider", promete "mano de hierro" y constantes bombardeos contra los grupos ilegales que ejercen violencia en el país si gana los comicios.

¿Cómo se protege el candidato?

Se mueve en autos blindados, acompañado por militares, policías y guardaespaldas.

Antes de las presidenciales de mayo, Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo. Durante la campaña ha habido cientos de amenazas, antentados y secuestros de candidatos.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya se ha atribuido un atentado a balas contra un vehículo del senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus guardaespaldas, tras negarse a parar en un retén ilegal la semana pasada. Castellanos no viajaba en el convoy.

"Estoy muy amenazado y en grave riesgo" pero "llegué tarde a la repartición del miedo", aseguró De la Espriella en entrevista con la AFP el miércoles.

"En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja", agregó el líder del Movimiento Defensores de la Patria.

Tras intentos de diálogo fallidos, el gobierno del izquierdista Gustavo Petro ha redoblado su ofensiva contra grupos armados como el ELN, que se financia principalmente del narcotráfico.

El candidato y senador Iván Cepeda también denunció el miércoles una "campaña calumniosa" para intentar debilitar su seguridad.