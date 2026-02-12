EE. UU. afirma que hay contactos de alto nivel dentro del régimen cubano y espera un cambio en 2026

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ofreció detalles sobre la estrategia de la administración Trump hacia la isla. ( FUENTE EXTERNA )

En una entrevista concedida a Noticias Telemundo, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ofreció detalles sobre la estrategia de la administración Trump hacia la isla. Señaló que el cambio de sistema es inminente y que existen contactos de alto nivel dentro de la cúpula gobernante.

Comparó la situación con el caso de Venezuela.

El llamado factor "Delcy" en la cúpula cubana surgió cuando se le preguntó cómo se produciría el cambio y si existe una figura similar a Delcy Rodríguez dentro del régimen. El diplomático evitó desmentirlo de forma directa.

"Buena pregunta, lo aprecio como buen periodista... no voy a ni siquiera tocar el tema en ese sentido", respondió. Añadió que hay "conversaciones con algunos muy altos dentro del régimen" que estarían conscientes de que el sistema actual no es sostenible.

Hammer sostuvo que dentro de la élite gobernante existe una percepción de final de ciclo. Indicó que hijos y nietos de dirigentes no desean permanecer en Cuba y prefieren residir en el extranjero.

Según afirmó, miembros de la cúpula entienden que "esto ya se está acabando" y podrían estar evaluando una "decisión astuta" para propiciar una salida pacífica.

Pronostica un cambio político en Cuba

El embajador aseguró que en 2026 se producirá un cambio político en Cuba. Fundamentó esa previsión en la crisis actual, marcada por el colapso de la infraestructura energética, la caída del turismo y el aumento del crimen. "La revolución ha fracasado, ellos lo ven a diario", afirmó, al referirse a conversaciones con ciudadanos cubanos.

Sobre la estrategia de Washington, explicó que se basa en aumentar la presión económica. Indicó que desde el 12 de enero Estados Unidos cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, lo que, según dijo, eliminó un subsidio externo que sostuvo al régimen tras la caída de la Unión Soviética.

También mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, impulsa una visión orientada a la apertura económica y la reconstrucción del país en caso de una transición.

Respecto al embargo, aclaró que no impide la compra de alimentos o medicinas. Señaló que el pollo que se consume mayoritariamente en Cuba proviene de Estados Unidos.

El diplomático advirtió que la situación se complicará "más y más a diario" para las autoridades cubanas y afirmó que la diplomacia estadounidense trabaja para "acelerar las cosas" hacia un desenlace que evite el derramamiento de sangre.