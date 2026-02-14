Hallan en Ecuador ocho cabezas humanas junto a panfletos de "prohibido robar"

Oficiales de policía custodian el área donde se encontraron ocho cabezas humanas en la provincia de Guayas, Ecuador ( AFP/MARCOS PIN )

La policía de Ecuador anunció el sábado que localizó ocho cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda "prohibido robar", con lo que suman 13 las testas halladas en el último mes en el país.

Las cabezas fueron encontradas en la provincia costera del Guayas (suroeste), uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que ha convertido al país en el más violento de América Latina.

Ecuador tuvo un promedio de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 -equivalentes a uno cada hora-, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

Cerca de los sacos que contenían las cabezas "había varios panfletos" con "la leyenda prohibido robar", dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Principal hipótesis

Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento "entre grupos delictivos".

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La nación sudamericana, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.