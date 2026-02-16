Trump dice que Cuba es una "nación fallida" aunque no cree necesario un cambio de régimen

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una "nación fallida" y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: "No creo que eso sea necesario".

Situación energética y económica en Cuba

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.

"Es una amenaza humanitaria", admitió Trump sobre la escasez de combustible.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

La Habana acusa al mandatario de querer "asfixiar" la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962.