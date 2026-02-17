Petro reanuda diálogo con principal cartel de Colombia, suspendido tras acuerdo con Trump

El gobierno de Colombia anunció que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cartel en protesta por acuerdos del presidente izquierdista Gustavo Petro con Donald Trump. ( EFE/ PRESIDENCIA DE COLOMBIA )

El gobierno de Colombia anunció este martes que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cartel hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente izquierdista Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollaban desde septiembre en Catar.

La oficina de paz del gobierno informó de que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por "superada" la suspensión de las conversaciones.

El proceso de paz "continúa avanzando", dijo la oficina en un comunicado.

Petro entregó a Trump un listado de los principales jefes narcos de Colombia con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos.

La cúpula del Clan del Golfo consideró que esos acuerdos representaban un "atentado" contra su "buena fe" y se levantaron de la mesa de negociaciones de Doha.

"El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", afirmó el cartel en ese momento.

El gobierno y el Clan del Golfo negocian con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.

Fumigaciones con glifosato

Entre los narcotraficantes que Petro y Trump priorizaron combatir también está Iván Mordisco, el líder de la mayor disidencia de las FARC, el grupo armado que firmó la paz con el gobierno en 2016; y Pablito, uno de los hombres fuertes de la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.

Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel en octubre de 2021. El capo fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos.

Hasta el momento, el gobierno y el Clan han llegado a algunos acuerdos como desescalar el conflicto en poblaciones azotadas por la violencia en el noroeste del país.

Después de meses de enfrentamientos en redes sociales, Petro y Trump distendieron su relación y convinieron en combatir al narcotráfico en Colombia.

El viernes el Departamento de Estado informó que junto con las fuerzas de seguridad colombianas se reinició la fumigación de narcocultivos con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015 por recomendación del Ministerio de Salud.

Cuando era senador, Petro fue un crítico de esas fumigaciones por las afectaciones que causa a los seres humanos y el ecosistema.

El gobierno colombiano sostiene que invitó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a unirse a su nueva estrategia junto a Estados Unidos para golpear a las organizaciones criminales en la frontera.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo a la AFP la semana pasada que tenía información de que Caracas ya había iniciado labores militares para lograr el repliegue de los grupos armados colombianos que operan en su territorio.