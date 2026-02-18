Canciller de Guatemala denuncia ante la OEA los "embates de un grupo de corruptos" en su país

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA lo que calificó de "embates de un grupo de individuos corruptos", en medio de una guerra abierta del gobierno con la fiscal general del país. ( FUENTE EXTERNA )

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA lo que calificó de "embates de un grupo de individuos corruptos", en medio de una guerra abierta del gobierno con la fiscal general del país.

"Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios", declaró mediante teleconferencia Martínez ante el órgano ejecutivo de la OEA reunido en Washington, en la que también participó la recién elegida magistrada de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, Astrid Lemus.

Ambos denunciaron especialmente los incidentes durante una votación para renovar el máximo tribunal del país el pasado 12 de febrero.

"Estamos jugándonos la institucionalidad democrática en este país", aseguró Martínez, que había pedido que el Consejo Permanente de la OEA abordara en su pleno ese tenso enfrentamiento institucional.

Toma de posesión

La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, que hace dos años intentó impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, mandó a fuerzas policiales a la sesión de elección de la Corte de Constitucionalidad el 12 de febrero, lo que fue criticado por el gobierno.

Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática", quiere entrar en la alta corte antes de que finalice su mandato, el 17 de mayo.

Lemus dijo el martes que este tipo de elecciones "son especialmente sensibles para el equilibrio democrático del país".

"Sin embargo, existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos, quizá por la renovación que la dirección de ese órgano Constitucional va a imprimir", añadió.