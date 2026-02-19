Huelga general en Argentina contra reforma laboral tiene acatamiento "importantísimo"

Huelga en Argentina paraliza vías y vuelos. Una imagen de Buenos Aires, este jueves 19 de febrero. ( AFP )

La huelga general en Argentina de este jueves contra la reforma laboral tiene un nivel de acatamiento "importantísimo" y es la más grande de las cuatro que la central obrera CGT impulsó contra las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, dijo uno de sus titulares, Jorge Sola.

La medida de fuerza tiene "niveles de acatamiento como nunca sucedieron en este gobierno", dijo el dirigente sindical a Radio con Vos en la jornada de protesta que coincide con el debate de la reforma en la cámara de Diputados. "Habrá muchos que no están de acuerdo, pero el acompañamiento es impresionante, importantísimo", agregó.

La reforma, que la CGT califica de "regresiva y anticonstitucional" reduce indemnizaciones, extiende a 12 la jornada laboral y limita el derecho a huelga. El gobierno aduce que creará empleos por aliviar las cargas impositivas y contribuirá a registrar al 40% de la fuerza laboral que se estima trabaja en la informalidad.

La medida de fuerza tuvo fuerte impacto tras la adhesión de los sindicatos del transporte que prácticamente paralizaron autobuses, servicios ferroviarios y el metro en Buenos Aires.

La advertencia sindical

Sola advirtió que si la reforma es aprobada en Diputados y, tras ser devuelta al Senado, el congreso la convierte en ley, se profundizará el conflicto.

"Las medidas de fuerza se van a seguir incrementando dado que este proyecto de ley no incluye ningún criterio de progresividad hacia los derechos de los trabajadores", dijo.

"La formalización de los informales no va a suceder y esto va a ser una herramienta que servirá para hacer una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores", agregó.

La medida de fuerza fue lanzada en un contexto de creciente conflictividad social y un día después del cierre de una emblemática fábrica de neumáticos con el despido de 900 trabajadores.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023 se perdieron unos 300,000 empleos y cerraron unas 21,000 empresas, según fuentes sindicales.