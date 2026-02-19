Venezuela ante la ley de amnistía: lo que se sabe

Un familiar encadenado de un preso político habla con un policía frente a la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 13 de febrero de 2026. ( AFP )

El Parlamento de Venezuela tiene previsto debatir el jueves la aprobación de una ley de amnistía general en Venezuela, que expertos y familiares de presos políticos advierten tendrá un alcance limitado.

La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía, que en teoría debe abarcar los 27 años del chavismo gobernante.

"No va a ser la mejor ley, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar", advirtió a la AFP una fuente con conocimiento de las negociaciones entre el chavismo y la minoritaria oposición, que se extenderán hasta poco antes del inicio de la sesión. Esto es lo que se sabe:

La agenda

La directiva del Parlamento convocó la sesión del jueves para las 16H00 locales (20H00 GMT), un horario tardío e inusual.

El único punto de la agenda: la "continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de Amnistía para la Convivencia Democrática".

El partido de gobierno tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero un puñado de opositores trabó el primer debate.

"Quieren que la ley salga por consenso", señaló la fuente bajo anonimato.

La traba

El proyecto de 13 artículos es más vago que borradores que circularon antes.

El debate del jueves pasado se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo.

La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que se presente ante los tribunales en Venezuela para determinar si aplica la amnistía.

No está claro cómo esa exigencia afecta a opositores en el exilio.

La justicia venezolana ha sido señalada de servir al chavismo. La propia Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.

Las negociaciones

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentan que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

Una reunión negociadora está prevista para el mismo jueves antes de la sesión, según la fuente.

"No tenemos interés en retrasar la ley", dijo el diputado opositor Pablo Pérez. "Queremos que haya una ley que de verdad cumpla los parámetros de lo que es una ley de amnistía".

Huelga de hambre

El gobierno interino anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones el 8 de enero. Desde entonces, decenas de familiares acampan frente a las cárceles con la esperanza de que su preso político salga.

Van 448, según la ONG Foro Penal. Recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.

Un grupo de 10 mujeres inició el 14 de febrero una huelga de hambre a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7. Cuatro de ellas aún persistían la noche del miércoles en exigencia de la liberación de sus familiares.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la libertad de esos presos en una visita hace dos semanas. Desde entonces, 17 fueron excarcelados.

Presión de EE.UU.

El debate sigue a la visita de horas a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan.

Se reunió con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos "antimperialistas".

Los líderes "reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera", según un comunicado estadounidense.

Rodríguez ya cedió a Washington control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas en 2019.