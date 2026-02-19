"Se aprende de los dolores": Venezuela aprueba histórica ley de amnistía

Personas reaccionan al conocer la aprobación histórica de la ley de amnistía para presos políticos este jueves, en la Zona 7, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

Venezuela aprobó el jueves una histórica ley de amnistía general que se espera conduzca a la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo gobernante, aunque puede excluir del perdón a opositores clave como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El Parlamento aprobó la norma por unanimidad tras votar artículo por artículo el jueves por la noche. "Se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática", anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre aplausos de la abrumadora mayoría oficialista y un puñado de opositores.

La ley pasa ahora a la presidenta interina, su hermana Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

El gobierno interino anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones. Según la oenegé Foro Penal, 448 opositores han quedado en libertad condicional desde entonces y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela.

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos se apostaron hace casi dos meses a las afueras de las cárceles en espera de su libertad.

Una mujer contenía el aliento con lágrimas en sus mejillas, otra rezaba entre susurros. Los familiares seguían con emoción el debate desde su celular frente al Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la presidenta interina ordenó cerrar.

"Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe parlamentario al término de la sesión.

"También se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir", remató.

- "Excluyente" -

La sesión comenzó dos horas y media después de lo previsto por negociaciones sobre el contenido de la amnistía.

El artículo 8 especifica 13 momentos clave de los 27 años de chavismo en el poder, el resultado de arduas discusiones fuera del hemiciclo.

Va desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

"Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua", dijo a la AFP el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

El artículo 9, por su parte, excluye a "personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Machado, al igual que otros dirigentes opositores, ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones contra Venezuela.

La líder de la oposición venezolana está en Estados Unidos tras pasar más de un año en la clandestinidad en el país. Promete regresar a Venezuela cuando las condiciones de seguridad estén dadas.

- Traba -

La aprobación de la ley se había aplazado el 12 de febrero, entre el lamento de familiares y el reclamo de defensores de derechos humanos.

Una decena de mujeres comenzó el 14 de febrero una huelga de hambre frente a los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas. El jueves quedaba una sola. Tras la aprobación de la ley, levantaron la huelga que casi cumplía seis días.

La manzana de la discordia: el artículo 7. El jueves se aprobó por unanimidad con modificaciones.

La amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho".

Involucra así a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

La ley incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

"Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía", se lee en el texto.

La amnistía es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Washington ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.