Ministro de Defensa de Venezuela elogia la amnistía como "paso trascendental" para "estabilidad"

Los legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela votan durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Nacional en Caracas el 19 de febrero de 2026. ( AFP )

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, respaldó el viernes la histórica ley de amnistía general promulgada la víspera al calificarla como un "paso trascendental" para la "estabilidad".

La Fuerza Armada, sostén de la llamada Revolución Bolivariana, jura "lealtad y subordinación" a la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma temporal tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

La ley de amnistía era una iniciativa de Rodríguez. El Parlamento la aprobó por unanimidad el jueves por la noche y la presidenta encargada la promulgó poco después.

"Este instrumento jurídico (...) debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación", dijo el general en jefe de la Fuerza Armada en un comunicado.

Se espera que la norma conduzca a la liberación masiva de presos políticos durante 27 años de gobiernos chavistas, aunque expertos advierten que su alcance excluye a algunos detenidos como los militares.

Padrino: es un acto de amor

"No es simplemente una norma, es, en esencia, un verdadero acto de amor a nuestro país", apuntó Padrino

"El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente", destacó.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington, al que cedió control del petróleo. Avanza además en la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El miércoles, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos "antimperialistas".

Un precedente de otra época

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.