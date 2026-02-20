Policía de Ecuador rescata en una mina a 49 personas secuestradas por narcos

Las víctimas fueron halladas atadas de manos y pies en una galería subterránea durante un operativo el miércoles en la provincia de Azuay, en el sur andino. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Ecuador rescató en una mina a 49 personas, entre ellas una menor de edad, que estaban secuestradas por la banda narcotraficante Los Lobos, una de las principales de este país sumido en la violencia, informó el viernes la Presidencia.

Las víctimas fueron halladas atadas de manos y pies en una galería subterránea durante un operativo el miércoles en la provincia de Azuay, en el sur andino. Entre los liberados había 46 hombres, dos mujeres y una adolescente.

"También se incautaron un arsenal de armas y explosivos, debilitando significativamente la capacidad operativa del grupo delictivo", añadió la Presidencia en la red X.

Los Lobos hace parte de una veintena de organizaciones narco que se disputan las rutas de la droga y desangran al país con cifras récord de violencia.

Agentes armados y con chalecos antibalas ingresaron por un fangoso túnel de una mina para liberar a las víctimas. Imágenes divulgadas por la Presidencia muestran a las personas en la parte exterior con frazadas para cubrirse de la lluvia.

En medio de la vegetación se ve a un numeroso grupo de hombres con botas de caucho y el torso desnudo, sentados y con los brazos tras la cabeza, vigilados por agentes armados.

La policía identificó a los liberados como trabajadores mineros, aunque no precisó si lo hacían obligados. Estaban secuestrados desde el martes, según las víctimas.

Restos humanos sepultados

Dos colombianos fueron detenidos como sospechosos de pertenecer a Los Lobos, una organización con presencia en zonas mineras del país.

Impacto y respuesta del gobierno ante Los Lobos

En el área del rescate, en la localidad de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), también fueron hallados restos humanos enterrados.

Esa población, al igual que seis de las 24 provincias ecuatorianas, están bajo estado de excepción por orden del presidente Daniel Noboa. El martes renovó la medida que ha ido implementando por periodos desde que asumió el poder en noviembre.

El mandatario apuesta por una política de mano dura contra organizaciones vinculadas a cárteles colombianos, los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la mafia albanesa.

Durante la operación los agentes debieron "repeler un ataque armado por parte de varios individuos" que estaban a la entrada de la galería, dijo a la prensa el coronel José Vargas, jefe policial de la zona.

Las autoridades además decomisaron armas como fusiles, casi 2.000 balas y 81 tacos de dinamita.

Ante una violenta arremetida narco, Noboa declaró en enero a la nación en conflicto armado interno y desplegó a las Fuerzas Armadas a las calles para neutralizar a una veintena de agrupaciones como Los Lobos, tildadas por su gobierno de terroristas y beligerantes.

Miles de miembros

Ecuador registró en 2023 el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a la tasa de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes que tenía en 2018.

Carlos Angulo, líder de una célula de Los Lobos, está siendo enjuiciado por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023.

Alias "El Invisible", que está en una penitenciaría de máxima seguridad, es investigado por presuntamente dar la orden de disparar contra el político cuando salía de un mitin en el norte de Quito. Entonces estaba recluido en una prisión.

El crimen fue cometido por sicarios colombianos que fueron asesinados en la cárcel. Otro, acusado de disparar contra Villavicencio, murió al enfrentarse con guardaespaldas.

En junio Estados Unidos anunció sanciones contra Los Lobos, a quienes acusa de contribuir "significativamente" con la violencia en su aliado sudamericano.

"Con miles de miembros, Los Lobos se ha convertido en la organización de narcotráfico más grande de Ecuador", dijo el Departamento del Tesoro.

El grupo "ha estado involucrado en el narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal de oro", añadió.