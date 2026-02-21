Venezuela concreta este sábado 80 excarcelaciones a través de amnistía, dice el jefe del Parlamento

La ley se enmarca en lo que la presidenta Delcy Rodríguez definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre". ( EFE/ RONALD PENA R )

Un total de 80 excarcelaciones se concretaron este sábado en Venezuela a través de la recién promulgada amnistía general, dijo el jefe del Parlamento a la AFP.

Detalles sobre las excarcelaciones y la ley de amnistía

"Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones", indicó el diputado Jorge Rodríguez al término de un acto oficial. Precisó que todas se registraron en Caracas, sin dar más detalles.

Más de 1,500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado el jefe del Parlamento, quien aseguró que a lo largo del día van 80 excarcelaciones.

El mecanismo de amnistía -según la ley aprobada el jueves pasado- no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La fiscalía puede igualmente pedir la liberación.

"En total, 1,557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", indicó el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.

Dijo después a la AFP que solo el día sábado van 80 excarcelaciones en Caracas, sin precisar más detalles.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".

Contexto político y reacciones a la ley de amnistía

La mandataria asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Impulsó el texto en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y al que cedió control del petróleo.

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.